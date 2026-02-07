Nuovo Maradona, arriva la svolta: addio pista, aumenta capienza e Museo Diego

Euro2032 a Napoli? Non è solo più un sogno. Nella giornata di ieri è andata in scena una call tecnica tra il Comune di Napoli e la Figc con la presentazione del progetto preliminare di restyling dello stadio di Fuorigrotta: un piano futuristico e ambizioso, teso a rendere il Maradona un impianto moderno da settantamila posti!

L'obiettivo del Comune è evitare l'emigrazione del Napoli durante i lavori a Fuorigrotta. Il punto di svolta è uno solo: l’addio definitivo alla pista di atletica. Gli spalti verranno avvicinati al campo con la creazione di un nuovo primo anello. È previsto anche il recupero del terzo anello, oggi inutilizzabile, che consentirà l’aumento della capienza complessiva. Il progetto guarda agli standard Uefa, soprattutto per quanto riguarda la Tribuna: nuovi spazi hospitality, sky box e aree premium, oltre all’estensione della copertura metallica per proteggere tutti i settori.

Centrale anche il tema dell’accessibilità, con percorsi dedicati e collegamenti diretti per le aree riservate. Nel masterplan compare anche l’ipotesi di una “Maradona Experience”, un museo dedicato a Diego. L’investimento stimato è di circa duecento milioni. Il passaggio al progetto esecutivo è atteso entro luglio 2026, mentre la decisione Figc-Uefa sulle città ospitanti arriverà entro ottobre. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport