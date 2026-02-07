Conte contro De Rossi: l'allievo sfida il maestro che lo allenò in nazionale

Antonio Conte sfiderà oggi un altro ex allievo divenuto allenatore: Daniele De Rossi, tecnico del Genoa. Sarà una prima assoluta tra i due ma allo stesso momento particolare: perché DDR è stato un giocatore di Conte in Nazionale, con lo splendido Europeo 2016, sia perché l’incontro di Marassi cadrà precisamente a 22 anni (meno un giorno) di distanza dall’unica sfida in campo tra i due.

Fu un Roma-Juventus 4-0 dell’8 febbraio 2004 all’Olimpico. De Rossi aveva solo 21 anni, mentre Antonio 35. Uno era nel pieno, mentre l’altro si sarebbe ritirato a fine stagione. In realtà non si sfidarono in campo: l’ex Capitan Futuro della Roma entrò al 91’, quando il capitano della Juve era già stato sostituito da Tudor (58’)