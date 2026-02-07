De Rossi ha pochi dubbi, la formazione anti-Napoli e l'esordio di Amorim

Pochissimi dubbi di formazione per Daniele De Rossi in vista della gara di questo pomeriggio contro i campioni d'Italia del Napoli. La leggenda della Roma si affiderà ancora una volta davanti alla coppia Colombo e Vitinha. A guidare la difesa sarà l'ex Napoli Leo Ostigard, fresco di acquisto definitivo da parte del grifone. Unico dubbio la presenza di Amorim, il 20enne brasiliano è sbarcato in Liguria con un accordo da oltre 7 milioni d'euro e proverà a prendersi la prima titolarità già stasera contro il Napoli. Sulla formazione dei rossoblu ne scrive oggi Tuttosport:

"Per il Genoa la forza della panchina potrà essere fondamentale anche in questa gara come già dimostrato contro il Bologna quando i tre gol della rimonta sono arrivati tutti da giocatori subentrati. De Rossi però adesso ha gli uomini per il suo 3-5-2, cambi compresi, e attende solo il recupero di Baldanzi, per fine mese, per provare anche nuove soluzioni. Nel frattempo si affida all'undici migliore, unico dubbio Amorim, con Ostigard a guidare la difesa e fresco dell'acquisto definitivo da parte del Genoa che lo ha riscattato definitivamente dal Rennes proprio in questa sessione di mercato. In avanti toccherà ancora alla coppia Colombo e Vitinha"