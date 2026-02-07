Beukema ancora in panchina, Gazzetta: "Montagna complicata da scalare"

Poco, pochissimo spazio per Sam Beukema all'interno delle gerarchie del Napoli. Antonio Conte è stato molto chiaro nel post gara del match contro la Fiorentina: "Ho fatto entrare Olivera e non Beukema (al posto di Di Lorenzo, ndr) perché adesso mi dà più garanzie". E anche oggi, con ogni probabilità, l'olandese si accomoderà in panchina nella trasferta di Genoa, anche per via del recupero di Rrahmani che tornerà sulla destra in difesa.

La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto della situazione dell'ex Bologna: "Di Lorenzo s'è dovuto arrendere, ma gli è andata meglio di quanto abbia temuto sabato sera, e quindi bisogna intervenire: con la Fiorentina s'è intuito che per Beukema sarà complicato scalare questa montagna che gli è stata parata davanti con le mani e i piedi nudi, fa niente che lui sia un destro e potesse ereditare le responsabilità del capitano, e dunque è fatta".