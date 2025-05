Su Allegri c'è anche l'Inter, Tuttosport: "ADL può virare su Pioli in un caso"

Su Massimiliano Allegri, il primo nome del Napoli per l'eventuale sostituzione di Antonio Conte, c'è anche l'Inter. E così Aurelio De Laurentiis valuta anche altri nomi, tra cui quello di Stefano Pioli. A scriverlo è Tuttosport: "De Laurentiis è molto avanti nella ricerca di una alternativa e, come vi avevamo anticipato una settimana fa, il nome più caldo è quello di Massimiliano Allegri. Tra i due ci sono già stati contatti, c’è una stima reciproca e il presidente sta cercando di accelerare per evitare l’inserimento del Milan. Max, di suo, sta traccheggiando sia appunto per valutare l’evoluzione delle altre situazioni (attenzione anche alle ultime sirene dell’amico Marotta all’Inter se Inzaghi dovesse andare in Arabia), sia per capire a fondo che tipo di rosa verrà allestita (la stima con il ds Giovanni Manna, peraltro, è alta: lo stesso Max ne caldeggiava la conferma alla Juventus prima delle rivoluzioni...) in vista della Champions.

Non è detto, infatti, che alla Filmauro si debba girare un remake del 2021: anche allora, infatti, De Laurentiis chiamò Allegri che però declinò e gli consigliò Spalletti: "Presidente, per il tipo di progetto che ha in mente, Luciano è perfetto". Stavolta pare che il nome alternativo sia quello di Stefano Pioli, anche se a Napoli sono convinti di poter ottenere il sì di Max".