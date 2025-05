Allegri dopo Conte, come alla Juve? ADL gli offre un contratto simile: i dettagli

Il primo nome sulla lista del Napoli, qualora Antonio Conte decidesse di lasciare (i segnali indicano che la separazione è probabile), è Massimiliano Allegri. Max e Aurelio hanno un’amicizia consolidata, simile a quella che in passato univa De Laurentiis e Conte. Si racconta che Allegri suggerì anni fa il nome di Spalletti per il Napoli. Attualmente Max è disponibile e attende una nuova sfida; il Napoli rappresenta una destinazione ambita, non un ripiego. Inoltre il passato dimostra che nessuno sa raccogliere meglio l’eredità di Conte come Allegri: la Juventus di Max non solo continuò a vincere in Italia, ma si affermò anche in Europa, raggiungendo due finali di Champions.

Aurelio sta cercando di attrarre Max, poiché ha bisogno di un grande nome e di un stratega esperto nel caso in cui il rapporto con Conte si interrompa. Ha trovato in Manna un valido alleato: il direttore sportivo e Allegri hanno già collaborato a Torino, si stimano e si rispettano. Insieme rappresenterebbero una garanzia per un Napoli con grandi ambizioni. De Laurentiis sarebbe disposto a offrire ad Allegri un contratto biennale da sei milioni più bonus, simile a quello attuale di Conte. Max sta valutando l’offerta, poiché desidera tornare in campo.