Non solo la Juventus, altra insidia per la permanenza di Conte: ci pensa il Man United

Antonio Conte cerca certezze per continuare la sua avventura sulla panchina del Napoli. L’allenatore e De Laurentiis si sono incontrati a Ischia, dove il presidente ha celebrato il suo compleanno ieri. Negli ultimi giorni si è vociferato di una Juventus pronta a riabbracciare Conte per tornare a competere ai vertici.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Conte non ha alcun accordo con altre squadre, nemmeno con la Juventus: non ci sono trattative in corso. L'unica reale insidia per il suo futuro a Napoli proviene da un club estero: il Manchester United, che sarebbe interessato a ingaggiare Conte per risollevarsi dopo un periodo difficile. Vedremo se Conte si muoverà verso la Premier League, se la spunterà il richiamo della Juventus o, chissà, se possa diventare realtà anche una permanenza al Napoli.