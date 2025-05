Napoli su Allegri se va via Conte, CorSera: ha già parlato sia con ADL che con Manna

vedi letture

Se va via Antonio Conte, il primo nome per la sostituzione è quello di Massimiliano Allegri, com'era accaduto alla Juventus nel 2014. Le ultime sull'operazione che potrebbe portare l'allenatore livornese sulla panchina del Napoli arrivano dal Corriere della Sera: "Si parlano in queste ore (De Laurentiis e Conte, ndr), De Laurentiis di cose da dirgli ne ha dopo essere stato mesi in silenzio, deciso a rispettare il suo lavoro che non ha mai contemplato ingerenze. Però... l’anticipo, appunto. La necessità di avere soluzioni.

E quindi Allegri, antico pensiero, altra amicizia datata. L’uomo di fiducia che quando gli disse di no la prima volta gli suggerì di prendere Spalletti. Con Max c’è stato un dialogo, anche il d.s. Manna (suo pupillo in bianconero) gioca la sua parte. Allegri è libero ma in questa fase c’è un po’ di fila: lo vuole il Milan, ci sono gli arabi che però per ora non lo tentano".