Tra ADL e Conte non sembra l'ultima cena: "Antonio, noi più che volerti bene non possiamo"

Ieri sera Antonio Conte è partito da Napoli e ha raggiunto Ischia per il compleanno del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha prenotato un ristorante sull'isola per l'occasione. I due si sono visti, hanno parlato. La Repubblica ne scrive oggi in edicola: "Indovina chi viene a cena? Li abbiamo aspettati qui, non appena si è sparsa la voce, e loro sono arrivati insieme, alle 21.30: Aurelio e Antonio. Ancora tu? Dunque, dovevano vedersi ancora, di fronte al tramonto più bello del mondo, sulla terrazza del ristorante Lisola. Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si siedono vicini, tra loro solo la moglie del presidente, Jacqueline Baudit. Parlano molto e sorridono, tutt’altra cosa rispetto alla freddezza negli istanti dello scudetto (e Conte, esausto, aveva lasciato la festa notturna allo stadio prima di tutti).

[...] Infine, loro. E sarà anche un caso, ma le rocce di fronte al ristorante si chiamano “gli scogli innamorati”. 'Antonio, noi più che volerti bene non possiamo' dice Aurelio, e Conte sorride, mentre al Tg1 De Laurentiis ha appena detto «se uno non sta bene deve cambiare». (…) Solo una festa? Forse, potrebbe essere. Ma, sinceramente, sembrava un’ultima cena? A occhio, no. Anche se a volte l’occhio sbaglia".