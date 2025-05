Svolta epocale? Cdm: "Sì, ma promesse misurate ed amma faticà again"

"La parola chiave «svolta epocale». Corre di bocca in bocca, di sito in sito, galoppa sui social — la lancia TuttoNapoli.net", scrive citandoci il giornalista di Vittorio Zambardino in un fondo sul Corriere del Mezzogiorno che analizza il salto di qualità di cui si parla in questi giorni con la notizia della telefonata di John Elkann: "Il capo dei capi, l’uomo che è andato nello studio di Trump a discutere di dazi. Ma Antonio Conte non si è gran che emozionato e ha tenuto il punto. Secondo la fonte juventina avrebbe addirittura detto di credere più nel progetto del Napoli. Che dire? Il mondo è finito sotto sopra: Napoli sente di avere inaugurato il tempo della sua egemonia. Si parla e forse si straparla di una rivoluzione nei poteri forti del pallone".

Ed in effetti i fatti raccontano di una Juventus irritata oltre che disorientata ed un allenatore come Allegri ed un club come il Milan che hanno chiuso solo quando il Napoli ha liberato la strada. Ma il Napoli ha già aperto un ciclo, nonostante quanto accaduto l'anno scorso, con un campionato dominato ed i quarti di Champions: "E per fortuna oggi non c’è nessuno che, come accadde la sera della festa allo stadio, che si mette a cianciare di vincere la Champions . C’è da augurarsi grande misura nelle promesse dei prossimi mesi e ne vediamo un saggio accenno nella frase di Conte: «Amma faticà again». E rimanere seri e freddi again".

In questo senso Zambardino avvisa: "Si comincia sempre da zero e ogni cosa va sempre riconquistata da capo. Il gradualismo, che la dimensione infantile del tifo calcistico smarrisce per statuto, è ciò che serve. E la costanza, quella che non ti fa battere in ritirata dalle spese che hai intrapreso: il Napoli ha chiare tutte le fasi di impegno finanziario del nuovo corso? Lo speriamo caldamente. Certi passi non ammettono ritirate. Poi, che il Napoli possa contare di più nel panorama politico del calcio, sarà cosa da vedere, oggi non esiste. Lo vedremo di fronte ad altri «blasoni» e ad altri Marciniak. Ma per ora buona estate a tutti e scusate, questo vecchio tifoso ha una proposta: dare a Kevin De Bruyne la maglia numero 10".