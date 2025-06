Inzaghi distrutto dai giornali, la Gazzetta gli dà 3: "Si rifarà nella Champions d'Asia"

"Non capisce nulla delle rotazioni e delle pressioni del Psg. Quasi imbarazzanti le scelte sui cambi. Forse si rifarà nella Champions d’Asia. Forse": questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport a Simone Inzaghi oggi in edicola, giudicato con un 3 in pagella.

Questo il nostro giudizio qui su L'Interista (voto 4): "Chi avrebbe potuto anche solo immaginare una figuraccia del genere? Cinque gol, presi così, nella seconda finale di Champions League in due anni. Troppo dura da mandar giù, divorato dal dolore: e se fosse anche troppo per rimanere ora?". Stesso voto per Tuttosport: "Il Psg dà una lezione di calcio alla sua Inter".

Le pagelle di Simone Inzaghi:

La Gazzetta dello Sport: 3

Tuttosport: 4

L'Interista: 4

Tuttomercatoweb: 4