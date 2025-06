Mertens torna al Napoli? Non è da escludere un ruolo in società: i dettagli

Venerdì Dries Mertens riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli. La cerimonia si svolgerà al Maschio Angioino, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, che ha sostenuto la proposta approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, accompagnata dall'entusiasmo di molti tifosi. Ma poi quale futuro per 'Ciro' Mertens? Questo è quanto si legge sul Corriere dello Sport:

“Resta da vedere quale sarà il suo futuro. Solo il tempo dirà se deciderà di ritirarsi, ma il legame con la SSC Napoli è rimasto eccellente. Non ci sono voci di un suo ritorno in campo, ma un possibile ingresso in società, magari in un ruolo legato alla comunicazione o all'immagine, non può essere escluso".