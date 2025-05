Il capolavoro di De Laurentiis, Cds: "Come un altro Scudetto! Umiltà, strategia e ambizione"

vedi letture

Il Napoli ha vinto due scudetti in sei giorni: il primo l’ha conquistato Antonio Conte con la squadra, il secondo invece Aurelio De Laurentiis, scrive il Corriere dello Sport per elogiare l'operato del presidente del Napoli, che viene definito un capolavoro. Il progetto del futuro ha spazzato via tutti i dubbi e ogni nube all’orizzonte dell’allenatore grazie ad un super budget di mercato e l’impegno costante per migliorare le strutture. Così s'è convinto Conte e non era affatto facile considerando il pressing della Juventus con il tentativo di John Elkann in persona.

"In pochi credevano possibile la missione, eppure De Laurentiis l’ha compiuta", scrive il quotidiano sottolineando che De Laurentiis ha assicurato "il meglio al suo club e tenendo in sospeso non solo la Signora ma anche il Milan (con Allegri). Il Napoli ha rafforzato la sua leadership dopo la conquista dello scudetto e poi, con il Bologna di Italiano, ha conservato la continuità tecnica in una Serie A dove Atalanta, Milan, Juve, Roma, Lazio e Fiorentina hanno cambiato l’allenatore. Adl ha dimostrato la dote dell’umiltà - rara per un uomo del suo successo e con la sua esperienza - e ha fatto tesoro degli errori del passato: ha cancellato la pessima gestione del post scudetto 2023 ed è sceso in campo coniugando rispetto, equilibrio, strategia, silenzi e ambizione".