Da Milano criticano Marotta e Inzaghi: "Parole di chi non ha capito la portata del ko"

Peggio di così, non poteva andare. Lo scrive il portale linterista.it, sito di riferimento dei tifosi nerazzurri, che critica anche il post-partita dell'Inter: "Da Marotta e Inzaghi arrivano parole che non sanno di un 5-0 subito in finale di Champions League, ma di una sconfitta di misura a Monza a inizio campionato. Il dirigente non butta il tecnico giù dalla torre, ma quest’ultimo davanti alle telecamere è sembrato in confusione come la sua squadra a Monaco. All’Allianz Arena è andato storto tutto quello che poteva andare.

Comprese le scelte dei singoli, qualcuno cotto e qualcuno semplicemente sopravvalutato. Compresi i cambi dello stesso Inzaghi, che ora dovrà incontrare i vertici nerazzurri per capire se ci sono i presupposti. L’impressione, tornando al principio, è che l’Inter non abbia capito la portata di questa sconfitta. La peggiore in finale di Champions. Non si chiede che saltino teste, peraltro quella di Inzaghi resta un’ottima testa per il futuro dell’Inter. Però è un ko assoluto, indiscutibile, per molti aspetti senza ritorno. È da questa consapevolezza, che magari nell’immediato può anche sfuggire per tentare di nascondere la rabbia, che si deve ripartire nei prossimi giorni".