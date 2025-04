Tmw sul futuro di Anguissa: "Ora potrebbe firmare super contratto altrove"

vedi letture

Anguissa veste la maglia del Napoli dall'estate 2021. Fu quello un passaggio chiave nella sua carriera. La svolta. Già, ma per quanto tempo ancora? Se lo domanda Tmw che poi focalizza l'attenzione sul futuro del centrocampista.

"Ad oggi non è possibile saperlo. Perché è vero che il centrocampista camerunese non è in scadenza, che il Napoli forte di una opzione gli ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027. Ma dopo una stagione così Anguissa già sa che arriveranno offerte importanti. Soprattutto che potrebbe firmare il contratto economicamente più importante della sua carriera. Ecco perché oggi si guarda intorno, ecco perché il Napoli nonostante l'opzione già esercitata è pronto a ritoccargli l'ingaggio. Ad accontentare con un ingaggio più alto un centrocampista diventato talmente completo che oggi pur volendolo sostituire ha pochi possibili eredi (e tutti molto costosi)".