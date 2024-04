Traore o Zielinski contro il Frosinone? Calzona ha già deciso

La formazione che ha in mente Calzona per domenica tra centrocampo e attacco sarà di fatto la stessa dello show di Monza

Con Politano che tornerebbe a destra al posto di Ngonge (squalificato) e Zielinski confermato mezzala accanto a Lobotka e Anguissa. Si prevede per Traore un’altra panchina dopo l’ottima risposta del centrocampista polacco che è tornato al gol e ha confermato la sua voglia di concludere nel migliore dei modi la sua esperienza al Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.