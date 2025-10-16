Tre motivi per cui Lang non è ancora protagonista con il Napoli

Noa Lang, che tra poco tornerà al Psv per la gara di martedì di Champions League, ha vissuto un avvio forse diverso dalle sue iniziali aspettative ma ha dovuto fare i conti con molte novità tra cui la tattica del calcio italiano, le indicazioni di Conte e, soprattutto, la concorrenza, oltre al nuovo modulo che non prevede la presenza dell'esterno sinistro puro come ai tempi di Kvaratskhelia.

"Il resto è naturale conseguenza del metodo Conte con i nuovi. Li scopre, li aspetta, li educa durante la settimana e poi, solo dopo, ci punta e li conquista. Per Lang, quello «per cui la gente viene allo stadio» come disse col sorriso in conferenza nel giorno della sua presentazione, è solo questione di tempo. Arriverà il suo momento con una stagione che si preannuncia lunga", si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.