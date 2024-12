"Tre parate decisive, è il migliore!": Meret saracinesca, tutti 7,5 e 8 in pagella!

Le sue parate hanno salvato il risultato a Marassi. Alex Meret è stato il protagonista assoluto del Napoli nel successo per 2-1 sul campo del Genoa chiudendo a più riprese la porta sugli attacchi rossoblù. "Se il migliore è il portiere significa che il pareggio era più giusto - è l'analisi della Gazzetta dello Sport oggi in edicola - Balotelli (due volte), Pinamonti, Badelj… Decisivo dopo 45’ di niente". "Tre belle parate su Vitinha, Pinamonti e Badelj - si legge su Tuttosport -. Poi è decisivo anche nel finale su Balotelli. Si fa trovare sempre attento nei momenti in cui il Napoli rischia di sbandare".

"Tre parate decisive, su Pinamonti-Badelj-Balotelli. Il palo lo aiuta ancora su Balo: decisivo" è quanto riporta il Corriere dello Sport. "Primo tempo quasi da spettatore non pagante - evidenzia TMW - nella ripresa invece la musica cambia ed è chiamato agli straordinari in almeno due occasioni contro Pinamonti. Nulla può sul gol del centravanti genoano. Bravissimo anche su Balotelli in due occasioni nel finale di gara. Migliore in campo per gli azzurri". Questo il commento di TuttoNapoli.net: "Fa una parata super su Pinamonti, non può nulla sul gol. Altra grande parata su un pallone basso e insidioso. Strepitoso due volte nel finale".

Le pagelle di Meret

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

TuttoNapoli.net: 8