Tutti gli occhi su Vergara! Il Mattino: il segnale di Gattuso e la chance playoff

Continua il periodo d'oro per Antonio Vergara dopo il gol in Champions League contro il Chelsea e la prima rete in Serie A contro la Fiorentina. Tutti gli occhi sono puntati su di lui, con attenzioni di calciomercato, interviste, adeguamento di contratto e adesso anche il sogno nazionale! Come racconta l'edizione odierna de il Mattino, Gennaro Gattuso ha messo gli occhi sul talento di Frattaminore e oggi, durante Genoa-Napoli, lo osserverà attraverso gli occhi di Leoanrdo Bonucci:

"È il suo braccio destro, Leonardo Bonucci che sarà a Marassi con gli occhi spalancati per capire a che punto è il ragazzo di Frattamaggiore. È un'altra notte speciale per il talento esploso tra le mani di Conte. D'altronde, è stato un mese felice, tra i gol al Chelsea e quello alla Fiorentina. E con la prova piena di personalità al cospetto della Juventus. Dunque, carta e penna (si fa per dire): ma è arrivato il momento di vedere da vicino la nuova speranza del calcio italiano, per capire se è già pronto per la Nazionale. Gattuso ha già diverse relazioni sul conto di Vergara: vuole capire, adesso, se non potendo più puntare sull'effetto sorpresa, manterrà le promesse delle ultime due settimana. Ringhio ci pensa e ha ancora più di un mese di tempo per decidere. Poi, anche lui si muoverà in prima persona. Come sua abitudine. In ogni caso, la decisione di far muover Bonucci, uomo di fiducia dello staff, è già un segnale. Per l'ex juventino, non sarà una serata senza lavoro: perché in campo, nel Napoli ci sono anche Meret, Buongiorno e Spinazzola. Che nel giro del ct Gattuso ci sono da sempre. E adesso anche Vergara".