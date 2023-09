Tutti via per le nazionali: rosa integrata con i Primavera per gli allenamenti

Sono rimasti con l’allenatore soltanto Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Simeone, Demme, Zerbin, Zanoli, Gaetano, Gollini, Contini e Idasiak.

Rosa ridotta all’osso: così, Garcia dovrà lavorare per un’altra settimana piena con una rosa privata di quindici calciatori. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Nello specifico Meret, Politano, Raspadori e Di Lorenzo sono agli ordini di Spalletti per le sue prime gare ufficiali da c.t. dell’Italia; Elmas li affronterà con la Macedonia, poi saranno impegnati anche Cajuste (Svezia), Lobotka (Slovacchia), Lindstrom (Danimarca), Ostigard (Norvegia), Rrahmani (Kosovo), Zielinski (Polonia), Olivera (Uruguay), Osimhen (Nigeria), Kvaratskhelia (Georgia) e Anguissa (Camerun).

Sono rimasti con l’allenatore soltanto Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Simeone, Demme, Zerbin, Zanoli, Gaetano, Gollini, Contini e Idasiak. Per questo la squadra è stata integrata da alcuni elementi della Primavera, che resteranno aggregati non solo per la seduta pomeridiana di ieri ma anche nei giorni a venire".