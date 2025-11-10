Prima pagina

Tuttosport, Conte sbrocca: "Non siamo più una squadra"

Tuttosport, Conte sbrocca: "Non siamo più una squadra"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Bologna da scudetto, Conte sbrocca: Non siamo più una squadra. Questo è quanto si legge sulla prima pagina odierna di Tuttosport: Lezioni ai campioni col 17enne Pessina in porta. Primo posto a -3 per il Bologna di Vincenzo Italiano. Il tecnico del Napoli sbotta in conferenza post gara: "Non siamo più una squadra". 

Juve ti cambio così! Si parla anche di Spalletti: Il 4-3-3 con Yildiz a sinistra oppure il 3-4-1-2 con Openda al fianco di Vlahovic: l’attacco così non può andare avanti. Ma il tecnico riflette su tutti i reparti, compresa la difesa a 4. Domani il CdA, con Tether in pressing, ma Elkann conferma l’impegno di Exor.