Tre azzurri a rapporto da Conte: chiesta attenzione speciale a un aspetto del Bologna

Il Napoli di Antonio Conte è pronto per la sfida del Dall'Ara contro il Bologna (ore 15:00), e il tecnico ha le idee chiare su dove si deciderà l'incontro. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, Conte ha analizzato attentamente le recenti uscite del Bologna, in particolare la gara vinta contro il Parma e il pareggio con il Brann. Il tecnico azzurro è rimasto particolarmente colpito dalla qualità e dalla tenacia del centrocampo guidato da Vincenzo Italiano. Per questo motivo, la sua preparazione alla partita si è focalizzata proprio sul reparto mediano, ritenuto il cuore pulsante e la chiave tattica del match.

Conte ha chiesto un'attenzione speciale e una prestazione di altissimo livello ai suoi uomini chiave del centrocampo: Frank Anguissa, Scott McTominay e Stanislav Lobotka. La linea mediana dovrà dominare l'area centrale del campo. L'indicazione è chiara e lapidaria: la gara, seppur sembri banale, "si decide lì".