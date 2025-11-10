Corsera demolisce Conte: “Dominato tatticamente, Napoli senza idee ed energie”

Oggi alle 10:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
"L’amarezza è doppia, come la preoccupazione di non avere più il comando della situazione"

Dominato tatticamente, a secco di idee e di energie. Così il Corriere della Sera analizza la sconfitta contro Vincenzo Italiano: "Il Napoli sconfitto a Bologna certifica tutti i malesseri degli azzurri e, soprattutto, mette finalmente a nudo Antonio Conte. Il comandante si svela, per una volta non si piega alle ragioni di opportunità, non vola alla ricerca di pseudogiustificazioni, non protegge nessuno (neanche se stesso) non alza la voce per spaventare i nemici.

Non ne ha. A tradirlo sono i suoi fedeli giocatori («non vedo entusiasmo, non vedo energia») o forse un suo eccesso di sicurezza nella gestione dello spogliatoio. L’amarezza è doppia, come la preoccupazione di non avere più il comando della situazione. Tanto vale, allora, liberarlo questo grido di allarme: la tutela della squadra, lo scudo che ha indossato finora è diventato cartapesta di fronte all’ennesima mortificazione, la quinta sconfitta della stagione.