La moviola del CdS: "Brutta partita di Chiffi. E Hojlund era da rosso"
Ennesima brutta partita per Chiffi, quasi mai centrato sul match, capace di lasciare sul campo più d’un cartellino (anche un rosso manca all’appello), sbagliando i tempi di intervento, facendo finta di nulla davanti alle proteste continue dei giocatori (anche in maniera più che colorita). Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport nella sua moviola.
"Partiamo dall’errore più grave: manca un cartellino rosso per Hojlund, che dopo essere stato placcato per la seconda volta, assesta una gomitata (pugno chiuso a caricare) a Ferguson. Chiffi, che ha intuito qualcosa, vede, valuta e ferma l’azione (perché poi è arrivato un fallo terminale di Lucumi su Gutierrez), ammonendo il giocatore azzurro, sbagliando. E il VAR, direte voi? Ha controllato l’azione ma dato che Ferguson simula un colpo al volto, mentre invece è stato colpito sulla spalla, Meraviglia ha fatto finta gli suonasse il cellulare. Non solo, ma dopo il giallo Hojlund manda a... quel paese l’arbitro in inglese. Chiffi è internazionale, le lingue le sa?"
