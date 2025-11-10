La moviola del CdS: "Brutta partita di Chiffi. E Hojlund era da rosso"

Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport nella sua moviola.

Ennesima brutta partita per Chiffi, quasi mai centrato sul match, capace di lasciare sul campo più d’un cartellino (anche un rosso manca all’appello), sbagliando i tempi di intervento, facendo finta di nulla davanti alle proteste continue dei giocatori (anche in maniera più che colorita). Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport nella sua moviola.

"Partiamo dall’errore più grave: manca un cartellino rosso per Hojlund, che dopo essere stato placcato per la seconda volta, assesta una gomitata (pugno chiuso a caricare) a Ferguson. Chiffi, che ha intuito qualcosa, vede, valuta e ferma l’azione (perché poi è arrivato un fallo terminale di Lucumi su Gutierrez), ammonendo il giocatore azzurro, sbagliando. E il VAR, direte voi? Ha controllato l’azione ma dato che Ferguson simula un colpo al volto, mentre invece è stato colpito sulla spalla, Meraviglia ha fatto finta gli suonasse il cellulare. Non solo, ma dopo il giallo Hojlund manda a... quel paese l’arbitro in inglese. Chiffi è internazionale, le lingue le sa?"