Gazzetta dello Sport apre con Conte: "Non ho voglia di accompagnare un morto"

Oggi alle 07:54Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Napoli inesistente, Italiano a -3 dalla vetta. Così scrive in prima pagina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che aggiunge Conte shock: "Sono preoccupato, parlerò con il club. Non ho voglia di accompagnare un morto". Il Napoli cade a Bologna dopo una prestazione impalpabile. Conte, furioso a fine gara, parla apertamente di crisi e chiede un confronto con la società. Intanto il Bologna di Italiano vola: la squadra rossoblù si porta a -3 dalla vetta, confermandosi una delle sorprese del campionato.

Super Lautaro, Bonny raddoppia. Battuta la Lazio, ora c’è il derby. La Roma vince ancora con Pellegrini e Celik, Udinese stesa. Gasparini non si ferma: "Si sogna".