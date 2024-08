Video Allenamento congiunto Napoli-Casertana 1-0: decide Gaetano, gli highlights

Gli azzurri meno impiegati ieri nell'amichevole persa contro il Girona sono scesi in campo per un allenamento congiunto contro la Casertana.

Stamani è andato in archivio l'undicesimo giorno del ritiro del Napoli in Abruzzo, a Castel di Sangro. Gli azzurri meno impiegati ieri nell'amichevole persa contro il Girona sono scesi in campo per un allenamento congiunto contro la Casertana. A decidere il test amichevole è stata una bella rete di Gaetano, che con un preciso piatto destro è andato in gol al 79'.

Alla seduta non ha partecipato Victor Osimhen, sempre più fuori dal progetto e in attesa di una nuova destinazione. Di seguito il video recap con gli highlights prodotto dalla SSC Napoli: