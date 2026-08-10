Ufficiale Castel di Sangro, il report del club: palestra e lavoro sui cambi di direzione

vedi letture

Nell'undicesimo giorno di ritiro a Castel di Sangro, il Napoli si è allenato a porte chiuse in mattinata agli ordini di Massimiliano Allegri. Di seguito il report ufficiale pubblicato dal club azzurro tramite il proprio sito web:

"Gli azzurri continuano gli allenamenti allo stadio Patini di Castel di Sangro. La squadra si è divisa in due gruppi distinti che hanno effettuato un lavoro in palestra e una serie di esercitazioni mirate ai cambi di direzione. Nel pomeriggio seconda seduta di giornata".