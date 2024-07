Foto Napoli-Brest 1-0, le spettacolari immagini dal campo: la fotogallery di Tuttonapoli

Quarta amichevole per il Napoli di Antonio Conte e altro successo per gli azzurri che contro il Brest, squadra qualificatasi alla prossima Champions League grazie al terzo posto in Ligue 1 alle spalle di PSG e Monaco, trovano un 1-0 firmato da Giacomo Raspadori, per l'occasione schierato prima punta dal tecnico salentino.

La decide Raspadori con un bellissimo gol sul finire di primo tempo. La rete decisiva arriva al 42', con l'ex Sassuolo che è bravissimo a lavorare bene un pallone servito da Mazzocchi e a battere il portiere dei francesi. Una rete importante (a margine il video del gol pubblicato dai canali social del club partenopeo), oltre per il risultato finale, anche per il morale di un giocatore apparso in grande difficoltà nella scorsa stagione. Di seguito le immagini dal Patini.