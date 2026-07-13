Novità a Dimaro: il 17 inaugurata nuova area espositiva dei trofei

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Per l'occasione è previsto un momento istituzionale con il tradizionale taglio del nastro, alla presenza di Valentina De Laurentiis

Sarà inaugurata venerdì 17 luglio, tra le 10:00 e le 10:30, la nuova Area Espositiva Trofei all'interno del Village di Dimaro, uno degli appuntamenti più attesi del ritiro estivo del Napoli. Per l'occasione è previsto un momento istituzionale con il tradizionale taglio del nastro, alla presenza di Valentina De Laurentiis, che darà ufficialmente il via all'apertura dello spazio dedicato ai successi del club azzurro.

Napoli, il 17 luglio verrà inaugurata l'Area Espositiva Trofei a Dimaro

L'area consentirà ai tifosi presenti in Trentino di ammirare da vicino i trofei conquistati dal Napoli, arricchendo ulteriormente l'esperienza del ritiro estivo e rafforzando il legame tra la squadra e i propri sostenitori. Vi ricordiamo che potrete seguire tutto il ritiro in Trentino con la programmazione di RadioTuttoNapoli e i suoi inviati sul posto.