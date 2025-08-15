Foto

Conte infiamma i social: "Ritiro finito, siamo pronti alla nuova stagione!"

Conte infiamma i social: "Ritiro finito, siamo pronti alla nuova stagione!"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:30Ritiro Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net

"Dimaro-Castel di Sangro, ritiro finito, pronti ad iniziare una nuova stagione", lo scrive su Instagram il tecnico del Napoli, Antonio Conte, per salutare la fine della pre-season, più impegnativa che mai, che porterà il Napoli alla sfida col Sassuolo per aprire un campionato dove gli azzurri saranno chiamati a difendere il tricolore.

Di seguito il post del tecnico, correlato da una serie di scatti dove non mancano anche i tanti tifosi che hanno affollato i due ritiri