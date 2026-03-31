Retroscena Lukaku: contatti Manna-agente fino a tarda sera, poi la svolta

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Romelu Lukaku non tornerà a Castel Volturno. Non oggi. Lo scrive il Corriere dello Sport che nella sua versione online parla anche di quelle che sono state le ore che hanno preceduto la decisione del giocatore di restare in Belgio.

"L'agente di Lukaku, Federico Pastorello, è rimasto in contatto costante con il ds Manna sin dalla metà della scorsa settimana, quando Romelu ha deciso autonomamente di restare in Belgio per seguire un percorso atletico utile a migliorare la sua condizione fisica, dopo la scelta di non partire con la nazionale per la tournée negli Stati Uniti in vista delle amichevoli con Usa e Messico. Due dei Paesi ospitanti del prossimo Mondiale, grande obiettivo di Rom come di De Bruyne. I contatti sono andati avanti fino a sera: poi, nella notte, è arrivato il segnale definitivo. Lukaku non tonerà a Napoli dal Belgio e non si presenterà a Castel Volturno".