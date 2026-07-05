Foto Ritiro Dimaro, mega striscione per i cento anni del Napoli: lo scatto

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Dimaro si veste d'azzurro: maxi striscione celebra il Centenario del Napoli.

L'attenzione è concentrata sul calciomercato del Napoli, ma il club guarda anche all'avvicinamento della nuova stagione e ai suoi tifosi. Dopo la presentazione di Massimiliano Allegri, gli azzurri si ritroveranno a Dimaro per il tradizionale ritiro estivo, primo appuntamento della preparazione in vista della stagione 2026/27. Come da consuetudine, il lavoro proseguirà successivamente a Castel di Sangro, ma sarà proprio in Val di Sole che i sostenitori avranno la prima occasione per vedere dal vivo la squadra guidata dal nuovo allenatore e conoscere da vicino il progetto tecnico che prenderà forma nelle prossime settimane.

Dimaro celebra il Centenario del Napoli con un maxi striscione

In vista della stagione del Centenario, il Napoli e il Trentino hanno già iniziato a creare l'atmosfera delle grandi occasioni. In Piazza Madonna della Pace è stato infatti esposto un grande striscione celebrativo con la scritta "100 anni di storia", accompagnata dal nuovo logo realizzato per il Centenario del club azzurro. Un'iniziativa simbolica che inaugura i festeggiamenti per uno degli anniversari più importanti nella storia del Napoli e accoglie i tifosi che raggiungeranno Dimaro per seguire da vicino il primo ritiro dell'era Allegri. Di seguito lo scatto proveniente dalla Val di Sole.