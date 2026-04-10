Ufficiale Dimaro 2026, 15 anni col Napoli! In Val di Sole anche altri due eventi sportivi

vedi letture

Sul piano sportivo vanno segnalati altri due eventi sportivi di caratura internazionale previsti quest’estate in Val di Sole.

La SSC Napoli inizierà il ritiro precampionato 2026 il prossimo 17 luglio nel tradizionale ritiro di Dimaro Folgarida, in Val di Sole. La squadra azzurra sarà ospitata nella località turistica del Trentino sino al 27 luglio allenandosi alla SKI.IT Arena, nella ormai consueta cornice di Carciato. Gli undici giorni di ritiro copriranno due fine settimana, dando ai tifosi l’opportunità di vivere una vacanza di totale relax e rigenerazione fisica in uno scenario unico, all’insegna della passione calcistica e dell’amore verso la natura più incontaminata.

Napoli-Dimaro, una storia che dura da 15 anni

Sarà decisamente un’estate importante, capace di sancire due importanti momenti: i 15 anni di collaborazione tra SSC Napoli e questo territorio del Trentino posto tra le Dolomiti di Brenta, il Ghiacciaio del Presena e il massiccio dell’Ortles e naturalmente i 100 anni di storia della società del presidente Aurelio De Laurentiis nata il 1.o agosto 1926 e che in Trentino e, in particolare, in Val di Sole ha festeggiato alcune delle pagine più prestigiose della sua storia sportiva. Non è quindi un caso se in questi anni il connubio tra il Club ed il Trentino è andato rafforzandosi di stagione in stagione, favorito senza dubbio dall’inconfondibile accoglienza di questo territorio: un’alchimia perfetta di amicizia, complicità e divertimento favorita da strutture ricettive di qualità, incredibili paesaggi e un'offerta gastronomica basata sui più genuini ingredienti della montagna. A comunicare ufficialmente le date del nuovo ritiro sono stati il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, l’assessore al Turismo del Trentino Roberto Failoni, il CEO di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il Presidente dell’Apt Val di Sole Luciano Rizzi e il sindaco di Dimaro Folgarida Marco Panciera.

Non solo il Napoli, gli altri eventi sportivi in Val di Sole

Sul piano sportivo vanno segnalati altri due eventi sportivi di caratura internazionale previsti quest’estate in Val di Sole: dal 25 al 28 giugno lo stadio fluviale di Mezzana ospiterà le gare della Coppa del Mondo di Canoa Discesa e della Coppa del Mondo di Rafting; mentre dal 26 al 30 agosto 2026 a Daolasa di Commezzadura la leggendaria pista Black Snake, teatro di discese mozzafiato, e il circuito di Cross-Country, che si snoda tra i fitti boschi e il suggestivo rock garden della valle, saranno teatro degli UCI Mountain Bike World Championship, che ritornano in valle dopo l’edizione del 2021.