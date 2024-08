Foto Rrahmani lavora a parte: il centrale non si sta allenando con il gruppo

Lavoro a parte per il centrale difensivo Amir Rrahmani che si è distaccato dal gruppo

Penultima sessione aperta al pubblico questa mattina per il Napoli di Antonio Conte che al Teofilo Patini sta svolgendo una seduta prettamente atletica: allunghi, salti in alto e corse sul posto nella primissima parte dell'allenamento. Lavoro a parte per il centrale difensivo Amir Rrahmani che si è distaccato dal gruppo e seguito da un collaboratore di Conte sta lavorando principalmente sulle gambe con esercizi di potenziamento. Staremo a vedere se nella seconda parte si unirà al gruppo o continuerà la sessione da solo. Di seguito le immagini dei nostri inviati: