Foto "Tanti auguri a te!", coro per Conte che ringrazia i tanti tifosi al Patini

vedi letture

Giornata speciale per Antonio Conte, che oggi compie 56 anni. All'entrata sul campo principale dello Stadio Teofilo Patini, per la seduta mattutina del secondo giorno di allenamenti a Castel di Sangro, tantissimi cori per il mister.

I tifosi hanno omaggiato il tecnico azzurro anche col classico coro "Tanti auguri a te". Conte ha ringraziato applaudendo e salutando i tantissimi presenti che hanno riempito completamente il settore Distinti. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati.