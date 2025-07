Video Fuochi d'artificio per Conte! Spettacolo pirotecnico per il suo compleanno

Come promesso dal sindaco Angelo Caruso, il Comune di Castel di Sangro ha voluto celebrare in modo speciale il 56° compleanno di Antonio Conte. Per l’occasione, la cittadina abruzzese, che ospita il ritiro estivo del Napoli, ha organizzato uno spettacolare show pirotecnico all’esterno del PalaSport.

I fuochi d’artificio hanno illuminato la serata in onore del tecnico azzurro, accolti dagli applausi e dall’entusiasmo dei tanti tifosi accorsi in Abruzzo per seguire da vicino la seconda fase della preparazione della squadra. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati.