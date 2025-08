Castel di Sangro, il programma di oggi: doppio allenamento e incontro con 4 giocatori

Terzo giorno di ritiro a Castel di Sangro per il Napoli Campione d'Italia. Prevista oggi una doppia seduta: allenamento a porte chiuse al mattino, aperto invece nel pomeriggio, con gli azzurri che scenderanno in campo allo Stadio Teofilo Patini a partire dalle 18.15. In serata, invece, alle ore 20, ci sarà l’incontro in Piazza Plebiscito con quattro calciatori azzurri. Di seguito il programma odierno.

Venerdì 1 agosto

Mattina allenamento a porte chiuse

Pomeriggio 18.15 allenamento a porte aperte

Ore 20 incontro con 4 calciatori in Piazza Plebiscito.