Siparietto Conte-bambini summer camp: troppo baccano, arriva la richiesta del mister

Durante il secondo giorno di ritiro estivo a Castel di Sangro, nel consueto allenamento pomeridiano si è verificato un curioso siparietto che ha avuto come protagonista il tecnico del Napoli Antonio Conte.

Durante un'esercitazione, il mister azzurro, notando il troppo entusiasmo dei bambini presenti in tribuna per il summer camp, ha gentilmente chiesto loro di moderare cori ed esultanze durante per favorire la concentrazione della squadra sul lavoro tattico.