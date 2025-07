Castel di Sangro, doppio allenamento per il Napoli: il report del club

E’ terminato il secondo giorno di ritiro a Castel di Sangro. Dopo l'allenamento di questa mattina, il Napoli è sceso in campo anche nel pomeriggio allo stadio Patini. Di seguito il report della doppia seduta pubblicato dalla SSC Napoli:

"Secondo giorno di allenamenti a Castel di Sangro. Gli azzurri hanno svolto una doppia seduta allo stadio Patini. Al mattino lavoro aerobico per i partenopei, dopo aver fatto una parte tattica. Nel pomeriggio esercizi tecnici in spazi ridotti, finalizzati alle conclusioni in porta. Chiusura con partitina", si legge sul sito ufficiale del club azzurro.