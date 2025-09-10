Live 3ª giornata, probabili formazioni e ultime dai campi: novità nell’Inter, Tudor lancia Koopmeiners

Terza giornata di campionato, nuovo weekend di Serie A al via: dieci partite, emozioni e aggiornamenti in tempo reale. Qui su Tuttonapoli.net vi raccontiamo tutto, dalle probabili formazioni alle ultime notizie dai campi, minuto per minuto, fino alle formazioni ufficiali di ogni gara.

CAGLIARI-PARMA, sabato 13 settembre ore 15:00

Pisacane è orientato a passare alla difesa a quattro: Palestra dovrebbe andare in panchina per inserire un attaccante e per il ruolo si candida Borrelli, supportato da Sebastiano Esposito e Folorunsho. Per i ducali, anche Cuesta è improntato a scegliere un assetto più offensivo: spazio al 3-4-1-2 con Oristanio alle spalle di Cutrone e Pellegrino.

CAGLIARI (4-3-2-1) probabile formazione: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Se. Esposito; Borrelli. Allenatore: Pisacane

PARMA (3-4-1-2) probabile formazione: Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Valeri; Oristanio: Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

JUVENTUS-INTER, sabato 13 settembre ore 18:00

Per il big match Tudor deve rinunciare allo squalificato Cambiaso e all'infortunato Conceicao: al loro posto si preparano Joao Mario (in pole su Kostic) e Koopmeiners. Nonostante l'ottimo avvio di Vlahovic, sarà ancora David a giocare titolare. Sponda nerazzurra, Akanji verso il debutto dal 1', in mediana Mkhitaryan è in vantaggio su Sucic ma occhio alla possibile esclusione di Calhanoglu.

JUVENTUS (3-4-2-1) probabile formazione: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Koopmeiners, Yildiz; David. Allenatore: Tudor

INTER (3-5-2) probabile formazione: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Allenatore: Chivu

FIORENTINA-NAPOLI, sabato 13 settembre ore 20:45

Pioli privo di Gudmundsson decide di appesantire la mediana, inserendo Nicolussi-Caviglia insieme a Fagioli e Mandragora; in attacco dovrebbe esserci Piccoli al fianco di Kean. Negli azzurri, mister Conte lancia Beukema visto lo stop di Rrahmani, mentre a sinistra Spinazzola va verso la conferma; in attacco Lucca è favorito su Hojlund.

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Nicolussi-Caviglia, Gosens; Kean, Piccoli. Allenatore: Pioli

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte

ROMA-TORINO, domenica 14 settembre ore 12:30

I giallorossi di Gasperini si schierano con il classico 3-4-2-1: la grande novità è in attacco, dove il tecnico potrebbe affidarsi per la prima volta dall'inizio al tandem Soulé-Dybala, i due argentini agiranno alle spalle di Ferguson. Sulla fascia destra ci sarà Rensch visto l'infortunio di Wesley. Sponda granata, Gineitis è in vantaggio nel ballottaggio con Anjorin, mentre in attacco Baroni dovrebbe preferire nuovamente Simeone ad Adams, con Ngonge e Vlasic larghi.

ROMA (3-4-2-1) probabile formazione: Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gasperini

TORINO (4-3-3) probabile formazione: Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni.

PISA-UDINESE, domenica 14 settembre ore 15:00

Non è ancora la volta dei nuovi acquisti per i padroni di casa: mister Gilardino dovrebbe confermare il tridente formato da Tramoni, Moreo e Meister, con Cuadrado, Stengs e Nzola pronti a subentrare a gara in corso. Per quanto riguarda gli ospiti, Runjaic pensa ad una sola modifica rispetto all'undici che ha battuto l'Inter: Iker Bravo al posto di Bayo.

PISA (3-4-2-1) probabile formazione: Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. Allenatore: Gilardino

UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Iker Bravo, Davis. Allenatore: Runjaic

ATALANTA-LECCE, domenica 14 settembre ore 15:00

Nei bergamaschi si prospettano diverse novità: Juric in difesa può inserire Kossonou per Scalvini, in attacco Sulemana scalza Maldini mentre Krstovic prenderà il posto dell'infortunato Scamacca. Torna in panchina Ederson, resta incerta la situazione di Lookman. Sponda giallorossa, è ballottaggio serrato tra Camarda e Stulic per il ruolo da centravanti, con il primo leggermente in vantaggio.

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, K. Sulemana; Krstovic. Allenatore: Juric

LECCE (4-3-3) probabile formazione: Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Morente, Camarda, Pierotti. Allenatore: Di Francesco

SASSUOLO-LAZIO, domenica 14 settembre ore 18:00

Dopo due sconfitte mister Grosso prova a cambiare qualcosa: Turati si riprende il posto tra i pali, sulla corsia destra pronto Coulibaly per Walukiewicz; in mediana invece Lipani e Koné possono scalzare Matic e Boloca. Per i biancocelesti, Sarri punta sul suo fedelissimo Hysaj per sostituire l'infortunato Marusic, al centro della difesa torna Romagnoli.

SASSUOLO (4-3-3) probabile formazione: Turati; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Vranckx, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

LAZIO (4-3-3) probabile formazione: Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri

MILAN-BOLOGNA, domenica 14 settembre ore 20:45

Max Allegri deve rinunciare ancora a Leao a causa del problema al polpaccio, quindi altra maglia da titolare per Gimenez con il nuovo acquisto Nkunku in panchina. Torna Pulisic dal primo minuto, con Saelemaekers che scala sulla fascia sinistra; a centrocampo Rabiot insidia Fofana. Nei rossoblu, il tecnico Italiano è orientato a fare due cambi rispetto all'undici che ha vinto contro il Como: ritorna Ferguson in mediana, sulla trequarti riecco Odgaard.

MILAN (3-5-2) probabile formazione: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano

HELLAS VERONA-CREMONESE, lunedì 15 settembre ore 18:30

Negli scaligeri è la volta dell'esordio del super acquisto Gift Orban; in mediana Yallu è in vantaggio su Niasse. Per quanto riguarda la squadra di Nicola, attualmente a punteggio pieno, non dovrebbe vedersi Vardy dal primo minuto: ci si aspetta ancora Sanabria titolare in tandem con Vazquez. In mediana occhio a Sarmiento che può giocare al posto di Vandeputte.

HELLAS VERONA (3-5-2) probabile formazione: Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Fallou, Serdar, Bernede, Yellu, Frese; Giovane, Gift Orban. Allenatore: Zanetti

CREMONESE (3-5-2) probabile formazione: Audero; Bianchetti, Baschirotto, F. Terracciano; Zerbin, Collocolo, Grassi, Sarmiento, Pezzella; Sanabria, Vazquez. Allenatore: Nicola

COMO-GENOA, lunedì 15 settembre ore 20:45

Fabregas rischia di perdere Van der Brempt sulla corsia destra, si candida Smolcic per sostituirlo; sulla trequarti dovrebbe toccare di nuovo a Vojvoda, ma non è da escludere l'impiego di Addai. Per il ruolo di centravanti è ballottaggio Douvikas-Morata. Sponda rossoblu, Vieira potrebbe confermare in blocco l'undici della scorsa giornata: quindi ancora Ostigard in difesa e trequarti composta da Carboni-Stanciu-Ellertsson a supporto di Colombo.

COMO (4-2-3-1) probabile formazione: Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas

GENOA (4-2-3-1) probabile formazione: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Ellertsson; Colombo. Allenatore: Vieira