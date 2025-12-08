Il Milan rimonta il Torino da 2-0 a 2-3: Allegri aggancia il Napoli in testa

vedi letture

Termina sul risultato di 2-3 il match tra Torino e Milan, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Avvio a razzo dei granata che dopo 17 minuti sono già avanti di due grazie alle reti di Vlasic e Zapata, poi a metà primo tempo Rabiot indovina un gol da lunga distanza e accorcia il risultato; intanto Rafa Leao viene sostituito per infortunio. Nella ripresa sale in cattedra Pulisic: fuori dall'undici titolare per febbre, subentra al 66esimo e in dieci minuti segna la doppietta con cui i rossoneri competano la rimonta. Massimiliano Allegri (ri)aggancia il Napoli in testa alla classifica.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata al termine della 14ª giornata:

1 - Milan 31 punti

2 - Napoli 31 punti

3 - Inter 30 punti

4 - Roma 27 punti

5 - Bologna 25 punti

6 - Como 24 punti

7 - Juventus 23 punti

8 - Sassuolo 20 punti

9 - Cremonese 20 punti

10 - Lazio 19 punti

11 - Udinese 18 punti

12 - Atalanta 16 punti

13 - Torino 14 punti

14 - Cagliari 14 punti

15 - Genoa 14 punti

16 - Parma 14 punti

17 - Lecce 13 punti

18 - Pisa 10 punti

19 - Hellas Verona 9 punti

20 - Fiorentina 6 punti