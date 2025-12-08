Il Milan rimonta il Torino da 2-0 a 2-3: Allegri aggancia il Napoli in testa
Termina sul risultato di 2-3 il match tra Torino e Milan, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Avvio a razzo dei granata che dopo 17 minuti sono già avanti di due grazie alle reti di Vlasic e Zapata, poi a metà primo tempo Rabiot indovina un gol da lunga distanza e accorcia il risultato; intanto Rafa Leao viene sostituito per infortunio. Nella ripresa sale in cattedra Pulisic: fuori dall'undici titolare per febbre, subentra al 66esimo e in dieci minuti segna la doppietta con cui i rossoneri competano la rimonta. Massimiliano Allegri (ri)aggancia il Napoli in testa alla classifica.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata al termine della 14ª giornata:
1 - Milan 31 punti
2 - Napoli 31 punti
3 - Inter 30 punti
4 - Roma 27 punti
5 - Bologna 25 punti
6 - Como 24 punti
7 - Juventus 23 punti
8 - Sassuolo 20 punti
9 - Cremonese 20 punti
10 - Lazio 19 punti
11 - Udinese 18 punti
12 - Atalanta 16 punti
13 - Torino 14 punti
14 - Cagliari 14 punti
15 - Genoa 14 punti
16 - Parma 14 punti
17 - Lecce 13 punti
18 - Pisa 10 punti
19 - Hellas Verona 9 punti
20 - Fiorentina 6 punti
