A Marassi Verona corsaro: Tchatchoua e Tengstedt stendono il Genoa

Verona corsaro al "Ferraris". Una prestazione gagliarda degli uomini di Paolo Zanetti che hanno espugnato il campo del Genoa imponendosi per 2-0 grazie ai gol realizzati da Tchatchoua e da Tengstedt su calcio di rigore.

Poche occasioni e zero gol nel primo tempo. La ripresa si apre con una conclusione di Lazovic che termina sul fondo e con un’azione in solitaria di Messias che si invola verso Montipò ma il suo diagonale si perde a lato di un soffio. Gol sbagliato, gol subito: la legge del calcio non tradisce mai e un cross di Lazovic smanacciato non bene da Gollini termina sui piedi di Tchatchoua che calcia a botta sicura portando in vantaggio il Verona. Il raddoppio scaligero arriva pochi istanti più tardi con un rigore causato da Thorsby dopo un cross di Dawidowicz. Per Ayroldi non ci sono dubbi e dal dischetto si presenta Tengstedt che non sbaglia. Il Grifone avrebbe l'occasione per tornare subito in partita con Messias ma ancora una volta il suo diagonale si spegne sul fondo. Gilardino cambia le carte sbilanciando la sua squadra ed esponendola inevitabilmente alle ripartenze firmate da Tchatchoua sulla destra: il suo cross alla mezz'ora è per Lazovic che colpisce di testa da ottima posizione mettendo però a lato.