A Marassi vince il caldo: 0-0 tra Genoa e Verona all'intervallo

Si è conclusa la prima frazione di gara a Marassi con Genoa e Hellas Verona che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Partita condizionata dal grande caldo che avvolge la città di Genova in questo primo giorno di settembre. La prima azione pericolosa arriva al quarto d’ora quando Vitinha serve l’accorrente Martin sulla fascia sinistra. Il suo passaggio a rimorchio viene raccolto da Messias, murato dalla difesa veronese. Poi lo stesso portoghese calcia sul fondo.

L’occasione più clamorosa per i padroni di casa viene confezionata da due difensori: Vasquez recupera palla sulla trequarti, lancia in campo aperto Sabelli che gli restituisce il pallone ma il messicano, da ottima posizione, calcia alto. Poco dopo la mezz’ora la squadra di Paolo Zanetti va vicina al vantaggio con una bella azione di Harroui che supera Badelj e conclude di prima intenzione ma Gollini non si fa sorprendere e respinge.