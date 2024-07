Ufficiale A meno di un mese dall'esordio col Napoli, il Verona piazza un colpo in attacco

A meno di un mese dall'esordio in campionato contro il Napoli, l'Hellas Verona ha piazzato un colpo per rinforzare l'attacco. Si tratta di Dailon Rocha Livramento, centravanti 23enne del Maastricht: come riferisce Sky Sport, il centravanti arriverà in serata a Milano per poi raggiungere Verona, dove lo attende il suo primo contratto in Serie A.

La 1^ giornata di Serie A 2024/25:

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Hellas Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina