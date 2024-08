Accostato al Napoli, Amrabat ha detto sì a Mourinho: tra Fiorentina e Fenerbahce ballano 3mln

L'avventura di Sofyan Amrabat alla Fiorentina sembra essere nuovamente vicina al capolinea. Come emerso nelle ultime ore il club viola è in contatto continuo con il Fenerbahce per trattare la cessione del centrocampista marocchino e secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb la distanza tra domanda e offerta è di tre milioni di euro, con la formula che invece andrebbe bene a entrambi i club: quella del prestito con obbligo di riscatto.

Al lavoro per ridurre la forbice.

Il club turco ha messo sul piatto una proposta, per il riscatto al termine di questa stagione, da 12 milioni di euro, mentre la Fiorentina ne chiede 15. Nelle prossime ore si andrà avanti con la trattativa ma il club di Jose Mourinho dovrà alzare il tiro se vorrà portare a casa il calciatore. Il calciomercato in Turchia non terminerà il 30 agosto e andrà avanti fino al 13 settembre, ma sembra difficile che la società viola possa cedere il marocchino dopo la fine della finestra di mercato in Italia, anche perché in caso di addio di Amrabat dovrà sostituirlo.

C'è il sì del giocatore.

In tutto questo si deve registrare la volontà dello stesso Amrabat, che ha già dato il suo sì al club turco, che adesso dunque cerca di trovare la soluzione per portare il centrocampista acostato anche al Napoli a Istanbul.