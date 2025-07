Atalanta, spavento per Juric: ricovero dopo infiammazione vie aeree superiori

L'Atalanta ha ripreso a lavorare, ma oggi era assente Ivan Juric. Il motivo lo ha svelato il club sul proprio sito ufficiale: Atalanta BC comunica che l’allenatore Ivan Jurić nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa. Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni”.

