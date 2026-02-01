Ufficiale Accostato al Napoli, Boga è della Juventus: i dettagli dell'operazione

Adesso è ufficiale: Jeremie Boga è un nuovo giocatore della Juventus. Ad annunciare l'arrivo dell'ex Sassuolo, accostato anche al Napoli, è stato il club bianconero con un comunicato ufficiale nel quale ha rteso note anche le cifre dell'eventuale diritto di riscatto, con la cifra fissata a 4,8 milioni di euro. L'esterno torna dunque in Italia dopo le avventure con il Sassuolo prima e con l'Atalanta poi, che lo aveva ceduto al Nizza un anno e mezzo fa. Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società OGC Nice per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jérémie Boga. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 4,8 milioni, pagabili in due esercizi.

Jérémie Boga nasce il 3 gennaio 1997 a Marsiglia, da famiglia ivoriana. Cresce calcisticamente all’ASPTT Marsiglia prima di completare la propria formazione, dall’età di 12 anni, al Chelsea. I primi passi tra i professionisti arrivano attraverso diverse esperienze in prestito tra Francia (Rennes), Spagna (Granada) e Inghilterra (Birmingham), utili a forgiare un profilo offensivo rapido, tecnico e imprevedibile".