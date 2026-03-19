Serie A, con l'Atalanta fuori dalla Champions cambia la programmazione del 31° turno
L'eliminazione dell'Atalanta dalla Champions League ha ricadute anche sulla Serie A. Come annunciato a inizio marzo dalla Lega, la partita della Dea col Lecce passerà da sabato 4 aprile a lunedì 6 aprile alle ore 15. Parallelamente la sfida Udinese-Como, prevista sempre per il 6 aprile, sarà anticipata dalle 15 alle 12.30. Questa la nuova programmazione della 31^ giornata di Serie A.
31ª GIORNATA
04/04/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Cagliari DAZN
04/04/2026 Sabato 18.00 Verona-Fiorentina DAZN
04/04/2026 Sabato 20.45 Lazio-Parma DAZN/SKY
05/04/2026 Domenica 15.00 Cremonese-Bologna DAZN
05/04/2026 Domenica 18.00 Pisa-Torino DAZN/SKY
05/04/2026 Domenica 20.45 Inter-Roma DAZN
06/04/2026 Lunedi 12.30 Udinese-Como DAZN
06/04/2026 Lunedi 15.00 Lecce-Atalanta DAZN
06/04/2026 Lunedi 18.00 Juventus-Genoa DAZN/SKY
06/04/2026 Lunedi 20.45 Napoli-Milan DAZN
Serie A Enilive 2025-2026
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|Cagliari
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