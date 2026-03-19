Corsa Scudetto, la metafora di Marotta: “Inter lepre, è più facile fare il cacciatore"

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“Siamo la lepre da fermare, è la posizione più difficile”. Così Beppe Marotta, presidente dell’Inter, intervenuto in videocollegamento a Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza, ha commentato la volata scudetto con il Milan: “È più facile fare il cacciatore. Noi siamo competitivi e convinti di potercela fare. Voglio trasmettere ottimismo alla squadra e ai nostri tifosi”. Marotta ha sottolineato come l’Inter punti a restare protagonista fino alla fine, con fiducia e determinazione, nella corsa al titolo.

Il progetto del nuovo stadio

Il numero uno nerazzurro ha poi parlato dell’acquisto dello stadio e della costruzione di un nuovo impianto: “La nuova struttura nasce dall'esigenza dei due club di avere una struttura che risponda in primis agli standard internazionali e che rappresenti la casa dei due club. Significa creare occupazione e benessere, generare attività commerciali. Lo sport è un asset della nostra nazione al pari del turismo, bisogna ringraziare la macchina delle Olimpiadi”.