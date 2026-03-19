Sorpresa Ostigard: ci pensa l'Inter e il Genoa già fissa il prezzo

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In viale Liberazione hanno registrato e avviato ulteriori riflessioni. L’Inter lo ha preso in considerazione come alternativa

Nome nuovo per la difesa dell'Inter. Un giocatore che il Napoli conosce bene e che ha legato il suo nome alla vittoria del terzo scudetto nel 2023. Come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, l’Inter ha fatto mosse ancora più concrete su Leo Ostigard. Nel senso che una richiesta di informazioni è già stata inoltrata al Genoa. Ed è pure arrivata la risposta: 12 milioni di euro. In viale Liberazione hanno registrato e avviato ulteriori riflessioni. L’Inter lo ha preso in considerazione come alternativa, tenuto conto dei diversi addii (Acerbi e De Vrij su tutti) nel reparto arretrato.